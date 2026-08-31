Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Sachsen-Anhalt: Warum die CDU heimlich auf die absolute AfD-Mehrheit hofft

Sachsen-Anhalt: Warum die CDU heimlich auf die absolute AfD-Mehrheit hofft

Sachsen-Anhalt: Warum die CDU heimlich auf die absolute AfD-Mehrheit hofft

Lasst es die AfD machen: Kanzler Friedrich Merz (rechts) mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Sven Schulze (beide CDU).
Lasst es die AfD machen: Kanzler Friedrich Merz (rechts) mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Sven Schulze (beide CDU).
Lasst es die AfD machen: Kanzler Friedrich Merz (rechts) mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Sven Schulze (beide CDU). Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
JF-Plus Icon Premium Sachsen-Anhalt
 

Warum die CDU heimlich auf die absolute AfD-Mehrheit hofft

Die CDU hat sich in eine fatale Lage gebracht. So paradox es klingt: Das sich abzeichnende Debakel in Sachsen-Anhalt wäre perfekt, wenn die AfD die absolute Mehrheit verfehlt. Eine Hintergrund-Analyse.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Lasst es die AfD machen: Kanzler Friedrich Merz (rechts) mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Sven Schulze (beide CDU). Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles