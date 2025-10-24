Was aus Rußlands Sommeroffensive wurde

Die Truppen Rußlands kamen bei der Sommeroffensive nicht weit vorwärts. Foto: picture alliance / TASS | Dmitry Yagodkin

Rußlands Rekrutierungsmaschinerie läuft weiter und weiter. Doch Erfolge in der Ukraine bleiben aus. Das läßt selbst im kremltreuen Staatsfernsehen Kritik aufkommen. Wie viele Opfer wird das Volk noch klaglos hinnehmen?