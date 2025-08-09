Trump und Putin treffen sich am 15. August in Alaska

Anzeige

WASHINGTON/MOSKAU. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, sich am 15. August mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin im US-Bundesstaat Alaska zu treffen. Es handelt sich um das erste persönliche Gespräch eines amtierenden US-Präsidenten mit Putin seit 2021, als Trumps Vorgänger Joe Biden den Kremlchef in Genf empfing.

Die Ankündigung erfolgte am Freitag über Trumps Plattform Truth Social, nachdem zuvor sowohl Washington als auch Moskau ein baldiges Treffen bestätigt, aber kein Datum genannt hatten. Kremlberater Juri Uschakow lud Trump zudem zu einem Gegenbesuch nach Rußland ein. „Mit Blick auf die Zukunft ist es nur natürlich, daß das nächste Treffen auf russischem Boden stattfindet“, erklärte Uschakow.

Der Gipfel fällt in eine Phase intensiver diplomatischer Aktivitäten. Erst wenige Tage zuvor hatte US-Sondergesandter Steve Witkoff in Moskau mit Putin gesprochen – zum fünften Mal seit Jahresbeginn. Beide Seiten bezeichneten die Unterredung als konstruktiv. Offen bleibt, ob auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in die Gespräche einbezogen wird. Trump betonte, sein Treffen mit Putin nicht davon abhängig zu machen, ob dieser zuvor Selenskyj empfängt.

Trump spricht von Gebietstausch

Brisanz erhält das Treffen durch Trumps jüngste Äußerungen zu einem möglichen „Gebietstausch“ zwischen der Ukraine und Rußland. „Wir werden einiges zurückbekommen, wir werden einiges tauschen – es wird einen Gebietstausch zum Vorteil beider Seiten geben“, sagte Trump. Einzelheiten ließ er offen. Medienberichten zufolge hatten die USA in der Vergangenheit angeboten, die Krim als russisches Territorium anzuerkennen und Moskau die Kontrolle über weitere besetzte Gebiete zuzugestehen, während Kiew andere Regionen zurückerhalten solle.

Selenskyj lehnt Gebietsabtretungen ab und fordert den vollständigen Abzug russischer Truppen sowie Reparationszahlungen. Trump hingegen bezeichnete den ukrainischen Präsidenten als „bereit, auf einen Deal hinzuarbeiten“. Die Frist eines von Trump gesetzten Ultimatums an Rußland, eine Waffenruhe zu vereinbaren, lief am Freitag ab. (rr)