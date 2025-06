Musk wettert gegen Trumps Steuerpläne – und droht dem Kongreß

WASHINGTON. Tech-Milliardär Elon Musk hat am Dienstag mit einer öffentlichen Wutrede gegen das von US-Präsident Donald Trump forcierte Gesetzespaket „One Big Beautiful Bill Act“ nachgelegt – nur wenige Tage nach seinem Rückzug als Sonderberater der Regierung. Auf seiner Plattform X bezeichnete er das Megagesetz als „ekelhafte Abscheulichkeit“ und forderte offen politische Konsequenzen.

„Es tut mir leid, aber ich halte das einfach nicht mehr aus“, schrieb Musk. „Dieses massive, empörende, mit Sonderinteressen vollgestopfte Ausgabengesetz des Kongresses ist eine widerwärtige Abscheulichkeit. Schande über jene, die dafür gestimmt haben – Ihr wißt, daß Ihr Unrecht getan habt.“

In weiteren Beiträgen kritisierte der Tesla- und SpaceX-Chef, das Gesetz werde das ohnehin gewaltige Haushaltsdefizit auf 2,5 Billionen Dollar hochtreiben und die amerikanischen Bürger mit untragbaren Schulden belasten. Wörtlich schrieb Musk: „Der Kongreß macht Amerika bankrott.“ Für die Wahl 2026 kündigte er politische Abrechnungen an: „Im November nächstes Jahr feuern wir alle Politiker, die das amerikanische Volk verraten haben.“

I’m sorry, but I just can’t stand it anymore.

This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination.

Shame on those who voted for it: you know you did wrong. You know it.

— Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2025