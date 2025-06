„Ich nehme keine Drogen“ – Musk bestreitet Vorwürfe der „New York Times“

WASHINGTON. Tech-Milliardär Elon Musk hat Berichte über mutmaßlichen Drogenkonsum während seiner Zeit in der US-Regierung und im Trump-Wahlkampf scharf zurückgewiesen. „Um es klar zu stellen, ich nehme keine Drogen“, schrieb der Unternehmer am Samstag abend auf der Plattform X. Das Wort „keine“ hob er dabei mit Großbuchstaben hervor. Die New York Times hatte zuvor über einen angeblich exzessiven Gebrauch von Ketamin und anderen Substanzen berichtet.

😂💯

Also, to be clear, I am NOT taking drugs! The New York Times was lying their ass off.

I tried *prescription* ketamine a few years ago and said so on 𝕏, so this not even news. It helps for getting out of dark mental holes, but haven’t taken it since then.

— Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2025