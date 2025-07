Jetzt will Elon Musk eine eigene Partei gründen

SAN ANTONIO. US-Milliardär Elon Musk hat die Gründung einer eigenen Partei angekündigt. Sie soll den Namen „America Party“ tragen, teilte er am Samstag auf seinem Kurznachrichtendienst X mit. „Wenn es darum geht, unser Land durch Verschwendung und Korruption in den Ruin zu treiben, leben wir nicht in einer Demokratie, sondern in einem Einparteiensystem“, begründete er die Entscheidung. „Heute nahm die America Party Gestalt, um euch allen eure Freiheit zurückzugeben.“

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!

When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.

Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN

