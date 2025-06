Elon Musk entschuldigt sich bei Donald Trump

WASHINGTON. Der kürzlich zurückgetretene Berater von US-Präsident Donald Trump, Elon Musk, hat seine scharfen Beiträge gegen den Politiker bedauert. Auf seiner Plattform X schrieb der Milliardär am Mittwochmorgen deutscher Zeit: „Ich bereue einige meiner Posts über Präsident Donald Trump vergangene Woche. Sie gingen zu weit.“

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.

— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025