Jeder neue Job geht ausschließlich an Amerikaner, verspricht Trump

WASHINGTON. US-Präsident Donald Trump hat in einer Bilanzrede im Weißen Haus erklärt, daß alle während seiner zweiten Amtszeit neu geschaffenen Arbeitsplätze ausschließlich an in den Vereinigten Staaten geborene Staatsbürger vergeben worden seien. Die rund 20 Minuten lange Ansprache hielt Trump am Mittwochabend (Ortszeit) anläßlich seines ersten Amtsjahres nach dem Wiedereinzug ins Präsidentenamt.

Trump führte diese Entwicklung unmittelbar auf seine restriktive Migrationspolitik zurück. Der Präsident sagte, seine Regierung habe die illegale Einwanderung wirksam begrenzt und damit den amerikanischen Arbeitsmarkt entlastet.

Trump vermied Aussagen zur Ukraine

Sinkende Preise für Güter des täglichen Bedarfs sowie eine Beruhigung des Wohnungsmarktes seien direkte Folgen dieses Kurses. Weniger Zuwanderung bedeute geringeren Druck auf Löhne, Mieten und soziale Infrastruktur, so Trump. Seine Politik stärke gezielt amerikanische Arbeitnehmer und Familien. Zugleich kündigte er weitere Maßnahmen zur Entlastung des Wohnungsmarktes an und stellte für das kommende Jahr weitreichende Reformen im Wohnungsbau in Aussicht.

Darüber hinaus zog Trump eine insgesamt positive Bilanz seiner bisherigen Amtsführung. Er erklärte, mehrere internationale Konflikte beigelegt und außenpolitische Stabilität wiederhergestellt zu haben. Konkrete Aussagen zu den Kriegen in der Ukraine oder zu einem möglichen militärischen Vorgehen der Vereinigten Staaten in Venezuela vermied der Präsident in seiner Rede. (rr)