Trump verhängt Blockade gegen Venezuela und sperrt Palästinenser aus

Anzeige

WASHINGTON D.C. US-Präsident Donald Trump hat die sozialistische Diktatur in Venezuela zu einer Terrororganisation erklärt. „Wegen des Diebstahls unserer Vermögenswerte und aus vielen anderen Gründen, darunter Terrorismus, Drogenschmuggel und Menschenhandel, wurde das venezolanische Regime zu einer ausländischen Terrororganisation erklärt“, schrieb Trump am Dienstag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social.

„Venezuela ist vollständig von der größten Flotte umzingelt, die jemals in der Geschichte Südamerikas aufgestellt wurde. Sie wird weiter wachsen, und der Schock für sie wird beispiellos sein – bis sie all das Öl, Land und die anderen Vermögenswerte, die sie uns zuvor gestohlen haben, an die Vereinigten Staaten von Amerika zurückgeben“, schrieb Trump weiter.

Große Kriegsflotte in der Karibik

Konkret ordnete der US-Präsident eine „vollständige Blockade aller sanktionierten Öltanker an, die nach Venezuela ein- und ausfahren“. Amerika werde es „Kriminellen, Terroristen und anderen Staaten nicht erlauben, unser Land auszurauben, zu bedrohen oder ihm Schaden zuzufügen“.

Die Vereinigten Staaten haben in den vergangenen Monaten eine große Kriegsflotte in der Karibik zusammengezogen, darunter auch tausende Soldaten und einen Flugzeugträger. Diese nahmen zuletzt vor allem Schnellboote ins Visier, die nach US-Angaben Drogen in die USA liefern sollten. Venezuela reagierte darauf mit Militärübungen (JF berichtete).

Weitere Verschärfung der Einwanderungspolitik

Zudem verhängte Trump einen Einreisebann für Syrer sowie für Palästinenser, die Reisedokumente der Palästinensischen Autonomiegebiete besitzen. Auch mehrere afrikanische Staaten sind von den Einreisesperren betroffen. Konkret geht es um Bürger aus Burkina Faso, Laos, Mali, Niger, Sierra Leone und dem Südsudan. Die Regierung in Washington wirft den Ländern vor, bei der Ausstellung von Reisedokumenten keine genauen Überprüfungen vorzunehmen.

Bereits zuvor wurden ähnliche Maßnahmen für Personen aus Afghanistan, Myanmar, Tschad, Kongo, Äquatorialguinea, Eritrea, Haiti, dem Iran, Libyen, Somalia, dem Sudan und dem Jemen verhängt. (ho)