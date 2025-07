Trump verschärft Waffenstillstands-Ultimatum an Putin

TURNBERRY/KIEW. Die Ukraine hat den Schritt des US-Präsidenten Donald Trump gelobt, die 50-Tage-Frist für den dauerhaften Waffenstillstand und anschließende Verhandlungen für Rußland zu verkürzen. „Putin respektiert nur Macht – und diese Botschaft ist laut und deutlich“, schrieb der ukrainische Präsidialamtsschef Andrij Jermak am Montag auf dem Kurznachrichtendienst X.

Thanks to President @POTUS for standing firm and delivering a clear message of peace through strength. @POTUS has already said he’s shortening the timeline he gave Putin, because he believes the answer is obvious.

Putin respects only power — and that message is loud and clear.… pic.twitter.com/uzvBboOnhl

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) July 28, 2025