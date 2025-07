Sind die Ösis zu blöd für Dosenpfand?

Anzeige

Österreich und seine Dosen. Das war lange eine einzige Liebesgeschichte, die dem ganzen Land Flügel verliehen hat. Doch jetzt ist alles anders. Seit die grüne Ex-Ministerin Leonore Gewessler der Alpenrepublik mit dem neuen Pfandsystem für Flaschen und Dosen bei ihrem Abgang ein wahres Danaergeschenk hinterlassen hat, spielen sich in den Supermärkten regelmäßig schier unglaubliche Szenen ab.

An den Pfandautomaten im ganzen Land herrscht Stau. Wer seine Dosen und Flaschen retournieren will, muß dafür zu Spitzenzeiten mindestens 20 Minuten einplanen. In den Warteschlangen hört man dann Stoßgebete in allen möglichen Sprachen. Wie man den Pfandgott und den Flaschengeist zufriedenstellt, ist eine der wichtigsten Fragen geworden.

Tatsächlich wirkt es nämlich bisweilen wie pure Willkür, ob der Pfandautomat – sofern er denn überhaupt mal funktioniert – das ihm dargebotene Leergut zurücknimmt, oder es dem Einwerfer zurück ins Gesicht spuckt. Das treibt sogar erfolgreichen Geschäftsleuten den Angstschweiß auf die Stirn. Schließlich kann man sich vor allem in Wien darauf verlassen, daß schon bei der ersten kurzen Verzögerung, beim ersten kleinen Patzer, den man sich am Automaten leistet, von hinten einer schreit: „Geh, schleich dich mit deinen Oasch-Dosen, du Trottel“. Nicht wenige brechen unter dem Druck zusammen und schießen ihr Gebinde daraufhin kurzerhand in den Müll.

Kickl will Pfand wieder zurück

Die FPÖ spricht von einem „teuren Chaos“, das vor allem Familien, Pensionisten und kleine Betriebe belaste. Parteichef Herbert Kickl hat nun sogar eine Petition zur Abschaffung des Pfandsystems gestartet. In einem Video auf Instagram reagierte Ex-Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) mit Spott auf die freiheitliche Kritik. „Der arme Herbert. Jetzt hat er schon wieder Angst“, höhnte Kogler mit einer Pfandflasche in der Hand. Kickl, so der Grünen-Politiker weiter, fürchte sich wohl sogar vor dem Pfandautomaten. Ironisch führt Kogler vor, wie dieser funktioniere: „Flasche rein. Warten. Bon raus. Nicht so schwer.“ Zum Abschluß empfiehlt er Kickl wörtlich: „Scheiß da nix. Chill halt einmal.“

Der Grant verbindet Kulturen

Die Antwort darauf lieferte der Wiener FPÖ-Politiker Leo Lugner. Er unterstellte Kogler, dem von vielen Insidern ein gesunder Durst nachgesagt wird, daß ihn das neue Pfandsystem nur deshalb nicht zur Verzweiflung bringen könne, weil dieser seinen Wein hauptsächlich aus dem Tetrapack genießen würde.

Eines aber jedenfalls muß man der Sache lassen: Das neue System trägt wesentlich zur Integration von Migranten bei. Auch neue Bürger schimpfen, flehen und beten in den Warteschlangen verzweifelt. Der echte Wiener Grant ist eben völkerverbindend.