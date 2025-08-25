Ein bleierner Frieden lastet auf Armenien

Armeniens Flagge weht über Soldatengräbern und erinnert so an den Krieg mit Aserbaidschan. Foto: picture alliance / imageBROKER | Frauke Scholz

US-Präsident Trump läßt sich nicht nur für seine Vermittlerrolle in der Ukraine, sondern auch im Südkaukasus als „Mann des Friedens“ feiern. Ein Aussöhnungsvertrag zwischen den beiden Erbfeinden Armenien und Aserbaidschan soll ihm den Nobelpreis sichern.