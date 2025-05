Farages Reform-Party triumphiert bei britischen Wahlen

Anzeige

Die rechtsgerichtete Reform-Partei von Nigel Farage hat den Wahlkreis Runcorn and Helsby im Nordwesten Englands gewonnen und dabei Labour eine schwere Niederlage bereitet. Wie in den frühen Morgenstunden bekannt wurde, holte die Reform-Kandidatin Sarah Pochin eine sehr knappe Mehrheit von exakt sechs Stimmen.

Bei der vorigen Wahl 2024 hatte Labour den Wahlkreis noch mit einem Vorsprung von rund 15.000 Stimmen für sich entschieden. Pochin, eine frühere Tory-Gemeinderätin, wird nun die fünfte Reform-Abgeordnete in Westminster. Runcorn in der nordwestenglischen Grafschaft Cheshire liegt im traditionellen Kernland der Sozialisten, dem „Roten Gürtel“. Der Kandidat der Tories ist weit abgeschlagen.

Das Ergebnis gilt als eine Katastrophe für die Partei von Labour-Premier Keir Starmer. Auch bei den Kommunalwahlen in 26 Bezirken zeichnen sich starke Gewinne von Reform und Verluste für die traditionell dominierenden Parteien ab. Die rechte Partei eroberte beispielsweise eine Mehrheit im Council von Lincolnshire. Die ehemalige Tory-Abgeordnete Andrea Jenkyns gewann für Reform die Bürgermeisterwahl in Greater Lincolnshire.

Die Farage-Partei wird zum ernsthaften Herausforderer

Britische Medien erklärten den Reform-Wahltriumph in Runcorn zur Sensation und zu einem außergewöhnlichen Sieg. „Die britische Politik erlebt eine tektonische Verschiebung“, kommentierte die Times am Freitagmorgen.

Der Reform-Triumph im ehemals sicheren Labour-Sitz Runcorn bedeute, daß die Partei von Farage ein ernsthafter Herausforderer für das Zweiparteiensystem von Labour und Tories darstelle. Die Daily Mail schrieb von einem „Reform-Beben“. Die Wahl wird auch international stark beachtet. Bis hin zur New York Times wurden die Ergebnisse am Freitagmorgen berichtet.

Runcorn & Helsby By-Election Result: ➡️ RFM: 38.72% (+20.58)

🌹 LAB: 38.70% (-14.23)

🌳 CON: 7.2% (-8.8)

🌍 GRN: 7.1% (+0.7)

🔶 LDM: 2.9% (-2.2)

📙 LIB: 1.4% (+0.3)

🙋 Ind: 1.1%

🙋 Ind: 0.8%

⚙️ WPB: 0.5%

🇪🇺 REU: 0.4%

🎩 MRLP: 0.4%

🛡️ ED: 0.3%

🔴 SDP: 0.2% (-0.1)

📜 ECP: 0.2% pic.twitter.com/NviRS0s4ay — Election Maps UK (@ElectionMapsUK) May 2, 2025

Bei der Unterhauswahl im Juli 2024 gewann Reform rund 14 Prozent der Stimmen und holte fünf Parlamentssitze. Inzwischen liegt Reform in landesweiten Umfragen mit etwa 26 Prozent vor Labour (24 Prozent). Die erst seit zehn Monaten amtierende Mitte-Links-Regierung von Keir Starmer ist inzwischen sehr unpopulär.

Die Zahl der Boote hat zugenommen

Großbritanniens Wirtschaft entwickelt sich schlechter als versprochen. Labour bekommt auch das Problem der illegalen Immigration auf kleinen Booten nicht in den Griff. Die Zahl der „Small Boats“ hat sogar entgegen Starmers Versprechen noch einmal zugenommen. In diesem Jahr sind so schon mehr als 10.000 illegale Migranten über den Ärmelkanal gekommen. Nigel Farage, der früher vor allem als Brexit-Politiker wahrgenommen wurde, ist einer der schärfsten Kritiker der massenhaften Immigration.

Reform UK mit dem extrem talentierten Kommunikator Farage an der Spitze macht immer wieder Schlagzeilen und konnte so Keir Starmers Regierungspartei überholen. Die Tories, die im Juli 2024 eine vernichtende Niederlage erlitten, dümpeln auf dem dritten Platz mit etwa 20 Prozent. Die Tory-Vorsitzende Kemi Badenoch tut sich schwer damit, die Partei vom Schatten der 14 konservativen Regierungsjahre zu befreien.

Manche vermuteten eine Intrige

Reform verspricht einen wirksamen Kampf gegen die illegale Immigration und eine Reduzierung der legalen Immigration, niedrigere Steuern, weniger teure Öko- und Klimapolitik und einen radikalen Bürokratieabbau mit einem britischen „Doge“ nach dem US-Vorbild. Allerdings war die Partei von Farage in den vergangenen Monaten auch durch interne Intrigen und Machtkämpfe erschüttert worden.

Der rechte, islamkritische Abgeordnete Rupert Lowe wurde ausgeschlossen, weil er angeblich Frauen belästigt hatte. Andere vermuten eine Intrige gegen einen Farage-Konkurrenten.

Die Nachwahl für den Parlamentssitz in Runcorn war nötig geworden, weil der Labour-Abgeordnete, der den Wahlkreis im Juli 2024 gewonnen hatte, wegen eines körperlichen Angriffs verurteilt worden war und aus der Partei ausgeschlossen wurde.