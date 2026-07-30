Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Filmbesprechung „Der perfekte Schein“: Die Fälscherkarriere des Jan Bojarski

Filmbesprechung „Der perfekte Schein“: Die Fälscherkarriere des Jan Bojarski

Filmbesprechung „Der perfekte Schein“: Die Fälscherkarriere des Jan Bojarski

Der Fälscher Jan Bojarski narrt die Polizei.
Der Fälscher Jan Bojarski narrt die Polizei.
Der Fälscher Jan Bojarski narrt die Polizei. Foto: YouTube / Screenshot
JF-Plus Icon Premium Filmbesprechung „Der perfekte Schein“
 

Die Fälscherkarriere des Jan Bojarski

Jan Bojarski narrte die deutschen Besatzer und die französische Nationalbank. Jetzt kommt das Leben eines der erfolgreichsten Geldfälscher aller Zeiten ins Kino.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der Fälscher Jan Bojarski narrt die Polizei. Foto: YouTube / Screenshot
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles