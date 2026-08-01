Popcorn ist im Kino nicht alles

Popcorn im Kinosaal: Doch beim Filmegucken sollte es um mehr als leichte Unterhaltung gehen. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Die Aufregung um Filme wie die „Odyssee“ von Christopher Nolan oder „Citizen Vigilante“ von Uwe Boll zeigt: Kino – zumal die europäische Variante – ist nicht nur zur Unterhaltung da. Attilio Sodi Russotto plädiert für eine Rückkehr zu den Wurzeln.