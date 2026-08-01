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Filmkultur: Popcorn ist im Kino nicht alles

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Popcorn im Kinosaal: Doch beim Filmegucken sollte es um mehr als leichte Unterhaltung gehen.
Popcorn im Kinosaal: Doch beim Filmegucken sollte es um mehr als leichte Unterhaltung gehen.
Popcorn im Kinosaal: Doch beim Filmegucken sollte es um mehr als leichte Unterhaltung gehen. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow
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Popcorn ist im Kino nicht alles

Die Aufregung um Filme wie die „Odyssee“ von Christopher Nolan oder „Citizen Vigilante“ von Uwe Boll zeigt: Kino – zumal die europäische Variante – ist nicht nur zur Unterhaltung da. Attilio Sodi Russotto plädiert für eine Rückkehr zu den Wurzeln.

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Popcorn im Kinosaal: Doch beim Filmegucken sollte es um mehr als leichte Unterhaltung gehen. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow
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