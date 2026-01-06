Unwort des Jahres: Diese Wendung liegt derzeit vorn

Anzeige

Seit Mitte Dezember will die JUNGE FREIHEIT wissen: Was ist Ihr persönliches Unwort des Jahres? Bereits jetzt haben sich abertausende Nutzer in den sozialen Netzwerken an der Befragung beteiligt. Das Ergebnis ist bisher knapper als gedacht.

Auf dem ersten Platz liegt derzeit die Wendung „Unsere Demokratie“. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz liefern sich derzeit „Sondervermögen“ und „Wintermarkt“. Bisher ebenfalls in den Top fünf vertreten sind „Nichtregierungsorganisation“ und „Friedensangst“.

Fehlt Ihr Unwort des Jahres noch oder sollte am Ende ein ganz anderes Unwort gewählt werden? Bis zum 12. Januar haben Sie noch die Chance, selbst mitabzustimmen. Im vergangenen Jahr setzte sich das Wort „Brandmauer“ mit 33 Prozent durch. Auf Platz zwei folgen die „demokratischen Parteien“ mit 20 Prozent. Bronze ging an das „Selbstbestimmungsgesetz“.

>> Hier geht es zur Umfrage