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„Die ANTIFAnstalt100“: Dann macht sich das ZDF mit der gewaltbereiten Antifa gemein

„Die ANTIFAnstalt100“: Dann macht sich das ZDF mit der gewaltbereiten Antifa gemein

„Die ANTIFAnstalt100“: Dann macht sich das ZDF mit der gewaltbereiten Antifa gemein

Die Jubiläumsausgabe der ZDF-Satiresendung "Die Anstalt" trägt nicht nur die Logo der Antifa, sondern auch die Botschaft der gewaltbereiten Linksextremisten. Foto: Die Anstalt / Instagram / JF
Die Jubiläumsausgabe der ZDF-Satiresendung "Die Anstalt" trägt nicht nur die Logo der Antifa, sondern auch die Botschaft der gewaltbereiten Linksextremisten. Foto: Die Anstalt / Instagram / JF
Die Jubiläumsausgabe der ZDF-Satiresendung „Die Anstalt“ trägt nicht nur die Logo der Antifa, sondern auch die Botschaft der gewaltbereiten Linksextremisten. Foto: Die Anstalt / Instagram / JF
JF-Plus Icon Premium „Die ANTIFAnstalt100“
 

Dann macht sich das ZDF mit der gewaltbereiten Antifa gemein

Das ZDF nennt seine 100. „Anstalt“-Ausgabe „Die ANTIFAnstalt100“. Trotz gestopptem Danger-Dan-Auftritt dominiert der Antifa-Gestus die Sendung – mit einem neuen Lied über den „letzten Schuss“ gegen „Faschos“.

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Die Jubiläumsausgabe der ZDF-Satiresendung „Die Anstalt“ trägt nicht nur die Logo der Antifa, sondern auch die Botschaft der gewaltbereiten Linksextremisten. Foto: Die Anstalt / Instagram / JF
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