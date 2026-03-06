Kettensäge statt Reförmchen: Schafft das ZDF ab!

Das ZDF leistet sich viele Sendungen und vermeintliche Experten wie Elmar Theveßen. Foto: ZDF Mediathek / Screenshot

Welchen Daseinszweck hat das ZDF eigentlich noch? Von seinem Ursprungsauftrag vor über 60 Jahren ist nichts mehr geblieben. Dafür verschlingt es Milliarden Euro für seine Doppelstrukturen und Gehälter für seine Stars wie Böhmermann.