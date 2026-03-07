AfD sei eine Gefahr für den Wohlstand, warnen Deutschlands Maschinenbauer

Anzeige

BERLIN. Deutschlands Maschinenbauer haben sich besorgt über die hohen Umfragewerte der AfD in mehreren Bundesländern mit Landtagswahlen im Jahr 2026 gezeigt. Sollte die AfD bei den anstehenden Wahlen Erfolge erzielen, könne Deutschland in eine „ganz gefährliche Richtung“ driften, warnte der Präsident des Maschinen- und Anlagenbauverbandes VDMA, Bertram Kawlath,.

Das Wirtschaftsprogramm der Partei sehe nämlich vor, die Europäische Union zu verlassen, den Euro abzuschaffen und auch aus der Nato auszutreten. „Das aber ist ein Angriff auf die Sicherheit und den Wohlstand unseres Landes“, sagte der Verbandschef.

Wirtschaftlich hätte ein solcher Kurs aus Sicht der Maschinenbauer gravierende Folgen. „Wenn wir die EU und den Euro verlassen, zerstören wir unser Auslandsgeschäft. Das deutsche Wirtschaftsmodell gründet aber auf Exporten“, so Kawlath in Welt am Sonntag. Zugleich übte der Unternehmer Kritik an den bisherigen Regierungsparteien. Diese hätten „Angst vor dem Wähler“. Es sei „falsch und verstörend“, wenn politisch notwendige Maßnahmen nicht umgesetzt würden, weil man fürchte, sie könnten einzelnen Gruppen schaden. Das fördere Politikverdrossenheit und stärke die politischen Ränder.

Nicht nur vor der AfD wird gewarnt

Der VDMA sieht vor allem beim Thema Wettbewerbsfähigkeit dringenden Handlungsbedarf. Um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken, fordert der Verband niedrigere Unternehmenssteuern, weniger Bürokratie und einen flexibleren Arbeitsmarkt. Kawlath sprach sich zudem für eine wöchentliche statt tägliche Höchstarbeitszeit sowie für längere Lebensarbeitszeiten aus. „Mit einem Rentenalter von 65 und einer Frühverrentung mit 63 werden wir die Herausforderungen der Demografie niemals bewältigen“, sagte er.

Scharfe Kritik äußerte der VDMA-Präsident auch am geplanten „Industrial Accelerator Act“ der Europäischen Union, der europäische Produkte bei öffentlichen Ausschreibungen bevorzugen soll. „Local Content ist keine Lösung“, sagte Kawlath. Der Ansatz „Buy European“ klinge zwar nach einer einfachen Lösung, verschließe jedoch die Augen vor dem internationalen Wettbewerb. (rr)