Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

TV-Kritik: Die kontrollierte Defensive des Tino Chrupalla

TV-Kritik: Die kontrollierte Defensive des Tino Chrupalla

TV-Kritik: Die kontrollierte Defensive des Tino Chrupalla

Links sitzt die Talkshow-Moderatorin Caren Miosga und rechts daneben AfD-Chef Tino Chrupalla, beide sprechen erhitzt miteinander
Links sitzt die Talkshow-Moderatorin Caren Miosga und rechts daneben AfD-Chef Tino Chrupalla, beide sprechen erhitzt miteinander
Talkshow-Moderatorin Caren Miosga und AfD-Chef Tino Chrupalla im Gespräch. Foto: picture alliance / HMB Media | Uwe Koch
JF-Plus Icon Premium TV-Kritik
 

Die kontrollierte Defensive des Tino Chrupalla

Erst Abwehr, dann Ausflüchte: Tino Chrupalla tat sich bei Caren Miosga schwer, in die Offensive zu kommen. Vorsichtig suchte er Abstand zu Trumps Migrations- und Zollpolitik.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Talkshow-Moderatorin Caren Miosga und AfD-Chef Tino Chrupalla im Gespräch. Foto: picture alliance / HMB Media | Uwe Koch
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles