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Das dunkle Milliardengeschäft: Wie das illegale Glücksspiel Deutschland in den Würgegriff nimmt

Das dunkle Milliardengeschäft: Wie das illegale Glücksspiel Deutschland in den Würgegriff nimmt

Das dunkle Milliardengeschäft: Wie das illegale Glücksspiel Deutschland in den Würgegriff nimmt

Ob Sportwetten oder klassisches Roulette: Glücksspielsucht wird von Online-Casinos noch befeuert (Symbolbild).
Ob Sportwetten oder klassisches Roulette: Glücksspielsucht wird von Online-Casinos noch befeuert (Symbolbild).
Ob Sportwetten oder klassisches Roulette: Glücksspielsucht wird von Online-Casinos noch befeuert (Symbolbild). Foto: picture alliance / Hans Lucas | Joao Luiz Bulcao
JF-Plus Icon Premium Das dunkle Milliardengeschäft
 

Wie das illegale Glücksspiel Deutschland in den Würgegriff nimmt

Hunderte Millionen Euro fließen jedes Jahr in illegale Online-Casinos. Während dubiose Anbieter den Schwarzmarkt erobern, geraten immer mehr Deutsche – darunter auch Jugendliche – in die Glücksspielsucht. Wie groß ist das Netzwerk dahinter?

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Ob Sportwetten oder klassisches Roulette: Glücksspielsucht wird von Online-Casinos noch befeuert (Symbolbild). Foto: picture alliance / Hans Lucas | Joao Luiz Bulcao
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