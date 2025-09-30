Wenn der Nanny-Staat durchdreht: TikTok-Verbot für über 60jährige?

So einig lächelnd ging es in der Diskussion um Handy- oder TikTok-Verbote nicht zu bei „hart aber fair“. Foto: picture alliance / ABBfoto | –

Eine wirre Diskussion über Handy-Verbote für Kinder bei „hart aber fair“ drückt die Einschaltquote von Louis Klamroths Laberrampe auf ein neues Jahrestief. Am Ende ist neben TikTok auch die Meinungsfreiheit in Deutschland ganz grundsätzlich in Frage gestellt.