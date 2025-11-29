Islamkritiker Arabpour: Im Visier der Islamisten

Anzeige

Wer die Aufmerksamkeit der Generation-TikTok gewinnen – und vor allem halten – will, der muß laut, aggressiv und maximal provokant sein. Das ist zumindest der Eindruck, den man gewinnt, schaut man sich an, wer auf dem derzeit wohl beliebtesten Soial-Media-Portal bei den 14- bis 25jährigen die meisten Klicks generiert. Nach diesen, die Plattform prägenden „Regeln“, erreichen dort auch viele Islamkritiker ein großes Publikum.

Einer, der dieses Spiel des Gesehen- und Gehörtwerdens besonders erfolgreich beherrscht, ist Amir Arabpour. Auf TikTok nennt sich der im Iran geborene 40jährige schlicht „Ex-Muslim“. Ein Name, mit dem der ehemalige Youtuber schon viel über die inhaltliche Ausrichtung seines fast 52.000 Abonnenten starken Kanals erahnen läßt; auch wenn Kritiker ihm immer wieder vorwerfen, daß er der islamischen Religion nie wirklich angehört habe. Arabpour selbst sagt, er sei in einem säkularen Umfeld aufgewachsen, später Moslem geworden und anschließend zum Christentum konvertiert.

Islamkritiker Arabpour hat die passende Bibelstelle stets parat