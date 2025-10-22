Weimer-Verlag verstrickt sich in immer neue Widersprüche

Wolfram Weimer im Bundestag: Der Kulturstaatsminister steht wegen seines Portals „The European“ weiter in der Kritik. Foto: picture alliance/dpa | Helena Dolderer

Die Redaktion von „The European“ weist die Vorwürfe des Textdiebstahls zurück. Eine Prüfung der JUNGEN FREIHEIT zeigt jedoch, daß noch immer Beiträge ohne Quellenangabe online stehen. Der Verlag von Kulturstaatsminister Weimer schweigt zu den Widersprüchen.