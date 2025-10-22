Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Exklusiv: Jetzt geht auch Plagiatsjäger Weber gegen den Weimer-Verlag vor

JF-Exklusiv: Jetzt geht auch Plagiatsjäger Weber gegen den Weimer-Verlag vor

JF-Exklusiv: Jetzt geht auch Plagiatsjäger Weber gegen den Weimer-Verlag vor

Der Kommunikationswissenschaftler Stefan Weber sitzt an einem Tisch und stützt sich auf zwei Bücher. Er wirft der Weimer Media Group vor, seine Texte ohne Zustimmung auf The European veröffentlicht zu haben. Stefan Weber in seinem Porträt: Der Wiener Plagiatsforscher ließ den Verlag von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer abmahnen. Foto: Joachim Bergauer
Der Kommunikationswissenschaftler Stefan Weber sitzt an einem Tisch und stützt sich auf zwei Bücher. Er wirft der Weimer Media Group vor, seine Texte ohne Zustimmung auf The European veröffentlicht zu haben. Stefan Weber in seinem Porträt: Der Wiener Plagiatsforscher ließ den Verlag von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer abmahnen. Foto: Joachim Bergauer
Stefan Weber in seinem Porträt: Der Wiener Plagiatsforscher ließ den Verlag von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer abmahnen. Foto: Joachim Bergauer
JF-Plus Icon Premium JF-Exklusiv
 

Jetzt geht auch Plagiatsjäger Weber gegen den Weimer-Verlag vor

Die Weimer Media Group soll Texte von Stefan Weber ohne Zustimmung veröffentlicht haben. Der Wiener Plagiatsjäger fordert Unterlassung und Schadensersatz. Der JF liegt das Abmahnschreiben vor – es ist nicht das erste, das der Verlag erhält.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Stefan Weber in seinem Porträt: Der Wiener Plagiatsforscher ließ den Verlag von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer abmahnen. Foto: Joachim Bergauer
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles