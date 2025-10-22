Stefan Weber in seinem Porträt: Der Wiener Plagiatsforscher ließ den Verlag von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer abmahnen. Foto: Joachim Bergauer

Jetzt geht auch Plagiatsjäger Weber gegen den Weimer-Verlag vor

Die Weimer Media Group soll Texte von Stefan Weber ohne Zustimmung veröffentlicht haben. Der Wiener Plagiatsjäger fordert Unterlassung und Schadensersatz. Der JF liegt das Abmahnschreiben vor – es ist nicht das erste, das der Verlag erhält.