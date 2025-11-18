Staatsrechtler Ulrich Vosgerau hofft nach zahlreichen Erfolgen vor Gericht heute auf den entscheidenden Sieg gegen „Correctiv“. Fotos: picture alliance (3) / Shotshop | Birgit Reitz-Hofmann & Flashpic | Jens Krick & Paul Zinken/dpa

Heute geht es für „Correctiv“ vor Gericht um alles

| Autor: Frank Hauke

Showdown um das Potsdam-Treffen vor dem Landgericht Hamburg: Heute entscheidet sich, ob „Correctiv“ mit seiner Rechtfertigung für die Falschbehauptungen durchkommt. Vieles spricht dagegen. In der JF äußert sich auch der Kläger.

