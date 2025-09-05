Anzeige
Junge Freiheit
ZDFmuß Zahlen korrigieren: Dunja Hayali fällt durch JF-Faktencheck

ZDFmuß Zahlen korrigieren: Dunja Hayali fällt durch JF-Faktencheck

ZDFmuß Zahlen korrigieren: Dunja Hayali fällt durch JF-Faktencheck

Dunja Hayali, Moderatorin des ZDF-Morgenmagazins: Ihre Aussage zu Bürgergeld und Schwarzarbeit mußte der Sender nachträglich korrigieren.
Dunja Hayali, Moderatorin des ZDF-‚Morgenmagazins‘, spricht mit Headset-Mikrofon bei einer Live-Sendung auf dem Vierradener Platz in Schwedt. Im Hintergrund verschwimmen farbige Lichter. Dunja Hayali, Moderatorin des ZDF-Morgenmagazins: Ihre Aussage zu Bürgergeld und Schwarzarbeit mußte der Sender nachträglich korrigieren. Foto: picture alliance/dpa | Patrick Pleul
Dunja Hayali, Moderatorin des ZDF-Morgenmagazins: Ihre Aussage zu Bürgergeld und Schwarzarbeit mußte der Sender nachträglich korrigieren. Foto: picture alliance/dpa | Patrick Pleul
JF-Plus Icon Premium ZDFmuß Zahlen korrigieren
 

Dunja Hayali fällt durch JF-Faktencheck

Im ZDF-„Morgenmagazin“ greift Dunja Hayali den AfD-Abgeordneten René Springer mit falschen Zahlen an. Nach einer Anfrage der JUNGEN FREIHEIT muß der Sender einräumen: Die Moderatorin lag daneben.

Dunja Hayali, Moderatorin des ZDF-Morgenmagazins: Ihre Aussage zu Bürgergeld und Schwarzarbeit mußte der Sender nachträglich korrigieren. Foto: picture alliance/dpa | Patrick Pleul
Abonnement