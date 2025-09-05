Brasiliens Rückfall in die Inquisition

Daß die Richter, die über Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro zu Gericht sitzen, fair urteilen, ist mehr als fraglich. Foto: picture alliance / Anadolu | Mateus Bonomi

Klar ist im diese Woche eröffneten Prozeß gegen Brasiliens Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro wegen angeblicher Putsch-Pläne nur eines: Er wird verurteilt. Trumps Zollhammer gegen Brasilien kommt für die Regierung Lula und ihre Politrichter wie ein Geschenk vom Himmel.