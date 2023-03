Bundesregierung „eine einzige Freakshow“: Jordan B. Peterson kritisiert Fake-Video

Anzeige







Der kanadische Psychologe und Bestsellerautor Jordan B. Peterson hat ein in den sozialen Medien kursierendes Deepfake-Video, in dem die deutsche Regierung angegriffen wird, scharf kritisiert und harte Konsequenzen gefordert. „Die Produktion solcher Fälschungen sollte als Verbrechen eingestuft und mit mindestens 10 Jahren bestraft werden. Diese Technik ist unglaublich gefährlich“, schrieb er bei Twitter. „Die Wilden, die hypothetisch dachten, daß Kameras Seelen stehlen könnten, haben sich als richtig erwiesen.“

In dem Video, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Gesicht, Mimik und Stimme des konservativen Autors nachahmt, wird der Eindruck vermittelt, der 60jährige spreche in einem Online-Interview in die Kamera. Dabei geht der Fake-Peterson mit der Bundesregierung hart ins Gericht. Diese sei wie keine andere Nation auf der Erde ein „lebhaftes Beispiel“ für eine „Kakistokratie, die Herrschaft der Schlechtesten, der am wenigsten Qualifizierten“.

There is an AI deepfake of me making derogatory comments about the German government circulating. The voice is off but it’s otherwise moderately convincing. — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) March 4, 2023

Bundesregierung „eine einzige Freakshow“

Außenministerin Annalena Baerbock „kämpft damit, die einfachsten Wörter nicht durcheinanderzubringen. Sie spricht Namen von Personen und Hauptstädten falsch aus“. So habe die Grünen-Politikerin die Ukraine als „Cocain“ (Kokain) bezeichnet, und Putin dazu aufgefordert, „eine 360-Grad-Wende zu machen“.

Die gesamte deutsche Regierung sei „eine einzige Freakshow“. Wirtschaftsminister Robert Habeck habe, so das Video, nicht die „leiseste ökonomische Erfahrung“. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sei „eine zombiehafte Kreatur der Nacht“. Die meisten Deutschen hätten „mehr Angst vor ihm als vor Covid“. Aber Kanzler Olaf Scholz sei die „Hauptattraktion in dem Zirkus“. Wenn US-Präsident Joe Biden „sleepy“ (schläfrig) sei, so erscheine Scholz wie der „Schlaf“ ohne die „Spur von Autorität“, der „nur durch pures Glück“ und trotz des Cum-Ex-Skandals – bei dem er sich „an nichts erinnere“ – an die Macht gekommen sein.

Der falsche Peterson wünschte Deutschland zwar „viel Glück“, jedoch tue es ihm leid zu sagen: „You are fucked!“ (gb)