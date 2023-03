Kärnten: SPÖ verliert, Rechtsbündnis mit FPÖ möglich

Anzeige







KLAGENFURT. Bei der Landtagswahl in Kärnten haben die Sozialdemokraten am Sonntag erdrutschartige Verluste hinnehmen müssen. Sie stürzten von 48 auf 38,9 Prozent ab. Platz zwei geht an die FPÖ, die unter erschwerten Bedingungen von 23 auf 24,6 Prozent zulegte. Denn ihre rechte Abspaltung „Team Kärnten“ verdoppelte fast ihr Ergebnis von 5,7 auf 10,1 Prozent. Österreichweit liegt die FPÖ laut Umfragen seit Wochen auf Platz 1.

Entgegen aller Vorhersagen der Meinungsforscher gewann auch die im Bund regierende ÖVP: Sie steigerte sich von 15,5 auf 17 Prozent. Die Grünen und die NEOs verpaßten erneut deutlich den Einzug in den Landtag.

Kärnten ÖVP offen für Bündnis mit FPÖ

Rechnerisch ist in Österreichs südlichstem Bundesland nun eine Mitte-Rechts-Koalition gegen die SPÖ möglich. Die Sozialdemokraten wollen jedoch den Posten des Landeshauptmanns (Ministerpräsident) behalten.

„Dieses Ergebnis schmerzt sehr“, sagte Amtsinhaber Peter Kaiser. Der 64jährige will ausdrücklich mit allen anderen im Landtag vertretenen Parteien über eine Koalition reden. Bisher hatte die SPÖ, die über die Hälfte der 36 Mandate verfügte, mit der ÖVP regiert.

Doch deren Spitzenkandidat Martin Gruber ließ offen, ob er die rot-schwarze Koalition fortsetzen und nicht lieber mit der in dem Bundesland von Erwin Angerer geführten FPÖ und dem Team Kärnten regieren wolle. (fh)