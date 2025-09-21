Caspar von Schrenck-Notzing – Eine Gegenstimme zur formierten Meinung

Der konservative Publizist Caspar von Schrenck-Notzing, daneben eine Ausgabe des von ihm herausgegebenen Magazins Criticón. Foto: Privat

Caspar von Schrenck-Notzing stand nie im Rampenlicht, prägte mit seinem Magazin Criticón jedoch den Konservatismus der Bundesrepublik entscheidend. Alexander Eiber widmet dem Münchner Publizisten nun eine umfassende Biographie – und zeigt, warum seine Stimme auch heute noch Gewicht hat.