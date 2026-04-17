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Klementyna Suchanow: Friedenspreis für Abtreibungskriegerin

Klementyna Suchanow: Friedenspreis für Abtreibungskriegerin

Klementyna Suchanow: Friedenspreis für Abtreibungskriegerin

Klementyna Suchanow, Journalistin und Abtreibungsaktivistin, bei der feierlichen Festveranstaltung zur Verleihung des Friedenspreises Dresden. (Themenbild)
Klementyna Suchanow, Journalistin und Abtreibungsaktivistin, bei der feierlichen Festveranstaltung zur Verleihung des Friedenspreises Dresden. (Themenbild)
Klementyna Suchanow bei der feierlichen Festveranstaltung zur Verleihung des Friedenspreises Dresden. Foto: IMAGO / Future Image
JF-Plus Icon Premium Klementyna Suchanow
 

Friedenspreis für Abtreibungskriegerin

Für ihr Engagement beim „Frauenstreik“ gegen Polens restriktive Abtreibungsgesetze bekommt Klementyna Suchanow den Dresdner Friedenspreis. Ganz friedlich ist ihr Engagement aber nicht. Ein Porträt.

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Klementyna Suchanow bei der feierlichen Festveranstaltung zur Verleihung des Friedenspreises Dresden. Foto: IMAGO / Future Image
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