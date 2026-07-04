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Katholische Kirche: Exkommunikation der Piusbruderschaft: Härte mit Hintertür

Katholische Kirche: Exkommunikation der Piusbruderschaft: Härte mit Hintertür

Katholische Kirche: Exkommunikation der Piusbruderschaft: Härte mit Hintertür

Die Priesterbruderschaft: weiht Bischöfe ohne päpstliches Mandat, ungeachtet der Warnungen des Vatikans, dass die Zeremonie nach Kirchenrecht einen Akt des Schismas darstellt. Jetzt wurden die Piusbrüder exkommuniziert. Foto: picture alliance/KEYSTONE | CYRIL ZINGARO
Die Priesterbruderschaft: weiht Bischöfe ohne päpstliches Mandat, ungeachtet der Warnungen des Vatikans, dass die Zeremonie nach Kirchenrecht einen Akt des Schismas darstellt. Jetzt wurden die Piusbrüder exkommuniziert. Foto: picture alliance/KEYSTONE | CYRIL ZINGARO
Die Priesterbruderschaft: weiht Bischöfe ohne päpstliches Mandat, ungeachtet der Warnungen des Vatikans, dass die Zeremonie nach Kirchenrecht einen Akt des Schismas darstellt. Foto: picture alliance/KEYSTONE | CYRIL ZINGARO
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Exkommunikation der Piusbruderschaft: Härte mit Hintertür

Nach den unerlaubten Bischofsweihen hat Rom die Piusbruderschaft exkommuniziert. Der Vorgang erscheint außerordentlich hart. Doch das Pius-Milieu ist resilient. Welche Reaktionen die Spaltung jetzt auslöst. Von Marco Gallina.

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Die Priesterbruderschaft: weiht Bischöfe ohne päpstliches Mandat, ungeachtet der Warnungen des Vatikans, dass die Zeremonie nach Kirchenrecht einen Akt des Schismas darstellt. Foto: picture alliance/KEYSTONE | CYRIL ZINGARO
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