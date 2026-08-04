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Posse um Ulrich Siegmund: Wozu brauchen Politiker überhaupt einen Studienabschluss?

Posse um Ulrich Siegmund: Wozu brauchen Politiker überhaupt einen Studienabschluss?

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Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt, unterhält sich an einem Infostand seiner Partei auf dem Marktplatz in Bitterfeld. Die AfD führt in den Umfragen zur Landtagswahl. Die Sachsen-Anhalter wählen am 06. September einen neuen Landtag. Debatte um seinen Studienabschluss.
Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt, unterhält sich an einem Infostand seiner Partei auf dem Marktplatz in Bitterfeld. Die AfD führt in den Umfragen zur Landtagswahl. Die Sachsen-Anhalter wählen am 06. September einen neuen Landtag. Debatte um seinen Studienabschluss.
Ulrich Siegmund: Über ihn ergießt sich Hass und Häme. Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt
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Wozu brauchen Politiker überhaupt einen Studienabschluss?

Erst hieß es, Ulrich Siegmund habe vielleicht gar keinen Studienabschluss. Als der vorliegt, wird sich über die Abschlussnote lustig gemacht und bezweifelt, dass man an einer „Fernuni“ überhaupt etwas lerne. Dabei lässt sich aus der Debatte eine ganze Menge lernen: über die Arroganz der Macht zum Beispiel.

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Ulrich Siegmund: Über ihn ergießt sich Hass und Häme. Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt
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