Wozu brauchen Politiker überhaupt einen Studienabschluss?

Erst hieß es, Ulrich Siegmund habe vielleicht gar keinen Studienabschluss. Als der vorliegt, wird sich über die Abschlussnote lustig gemacht und bezweifelt, dass man an einer „Fernuni“ überhaupt etwas lerne. Dabei lässt sich aus der Debatte eine ganze Menge lernen: über die Arroganz der Macht zum Beispiel.