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Legendärer Entertainer: Jerry Lewis – Der König des Klamauks

Legendärer Entertainer: Jerry Lewis – Der König des Klamauks

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Eine schwarz-weiß-Fotografie zeugt das Filmduo Dean Martin und Jerry Lewis
Eine schwarz-weiß-Fotografie zeugt das Filmduo Dean Martin und Jerry Lewis
Erfolgreiches Filmduo Dean Martin und Jerry Lewis, etwa 1954. Foto: IMAGO / Cinema Publishers Collection
JF-Plus Icon Premium Legendärer Entertainer
 

Jerry Lewis – Der König des Klamauks

Jerry Lewis brachte Generationen zum Lachen – oft, indem er selbst stolperte, fiel und sich zum Narren machte. Der „King of Comedy“ wäre heute Hundert Jahre alt geworden.

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