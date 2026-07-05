Das Internet versinkt im KI-Slop

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Es gab einmal die naive Hoffnung, das Internet werde den Menschen klüger machen, weil ihm plötzlich das gesamte Wissen der Welt offensteht. Diese Hoffnung ist nicht vollständig falsch gewesen, nur eben rührend unvollständig, weil niemand ernsthaft damit gerechnet hatte, dass der Mensch, vor die Bibliothek von Alexandria gestellt, nicht zwingend nach Aristoteles greift, sondern nach dem nächsten Video, in dem eine KI-Katze mit Raketenwerfern eine Pizza verteidigt. Der moderne Mensch trägt heute ein Gerät in der Tasche, das ihm Zugriff auf Weltliteratur, Archive, Vorlesungen, Sprachkurse und wissenschaftliche Datenbanken erlaubt, und nutzt es dann, um sich in dreißig Sekunden langen Dopaminabfällen langsam die Fähigkeit zur Konzentration abtragen zu lassen.

Das passende Wort dafür ist inzwischen „Slop“. KI-Slop, Video-Slop, News-Slop, Kommentar-Slop, Meme-Slop. Ein endloser Brei aus massenproduzierten Reizen, der nicht mehr informieren, bilden oder unterhalten muss, sondern nur noch existieren, ausgespielt, geklickt, weitergeleitet und vergessen werden will. Wer nur kurz in seinen eigenen Instagram-, Facebook- oder TikTok-Algorithmus schaut, wird mit einem einigermaßen geschulten Auge sowohl bei der Videobeschreibung als auch bei den Skripten etwaiger vorgetragener Texte die ewig gleichklingende Symphonie von KI-Texterstellung bemerken.

Der Begriff „Slop“ passt sehr gut. Alles ist „hingeklatscht“ wie „Pampe“, was „Slop“ zu Deutsch heißt. Und Slop beschreibt niedrigwertige, oft KI-generierte Inhalte, die in großen Mengen produziert werden, weil die Produktion billig geworden ist und es einfach geworden ist, das Internet mit genauso einer Pampe zu fluten. Die Algorithmen sozialer Netzwerke haben längst verstanden, dass der Mensch nicht unbedingt das sucht, was ihm guttut, sondern das, was ihn am zuverlässigsten bindet. Der Bildschirm kennt den Nutzer besser, als dieser sich selbst kennt. Er weiß, wann er müde ist, wann er wütend ist, wann er gelangweilt ist, wann er politisch gereizt werden will, wann er sexuell, moralisch, sentimental oder aggressiv ansprechbar ist. Der Mensch glaubt, er konsumiere Inhalte. In Wahrheit wird er konsumiert, richtig verschlungen von einem software-gewordenen römische Gott Saturn, der seinen Sohn verschlingt.

KI-Slop dominiert die Sozialen Medien im Internet

Die Folgen sind inzwischen sichtbar. Studien bringen intensiven Kurzvideokonsum mit schwächerer Selbstkontrolle, schlechterer Aufmerksamkeitssteuerung und Problemen bei der exekutiven Kontrolle in Verbindung. Kurz. Wir produzieren Menschen mit ADHS. Es ist bekannt, dass Kurzvideos, die Reels, die Konzentrationsfähigkeit von gerade jungen Menschen maßgeblich negativ beeinträchtigen. Allein die Vorstellung, dass ein Jugendlicher heute noch ein Buch an ein oder zwei Tagen am Stück durchlesen kann, erscheint absurd. Das muss man nicht kulturpessimistisch überzeichnen. Es reicht, in eine U-Bahn zu steigen. Man sieht dort keine Gesellschaft mehr, sondern eine Ansammlung gebeugter Köpfe, jeder für sich allein in seinem privaten Reizkanal, jeder verbunden mit allem und gleichzeitig getrennt von allem, jeder sekündlich verfügbar und doch kaum noch wirklich anwesend. Der Slop ballert ungefiltert in den frontalen Kortex hinein.

I don’t think people realize how bad the AI slop problem is on YouTube. The video below is the fifth most viewed video on YouTube in the last week. It has more than a hundred million views in six days. Childlike AI slop shorts dominate a lot of people’s algorithms now. pic.twitter.com/omsD9wLNZs — Jeremiah Johnson 🌐 (@JeremiahDJohns) January 3, 2026

Das Problem ist nicht nur, dass schlechte Inhalte gute Inhalte verdrängen. Das Problem ist, dass die Infrastruktur der Wahrnehmung selbst gegen Tiefe arbeitet. Ein guter Essay, ein langes Interview, ein ernsthafter Film, ein Buch, eine Reportage erfordern die Fähigkeit, sich über einen längeren Zeitraum auf etwas einzulassen und sich zu konzentrieren. Es braucht Frustrationstoleranz, die Bereitschaft, nicht sofort belohnt zu werden. Der Algorithmus hingegen bevorzugt Reiz, Geschwindigkeit, Wiedererkennbarkeit. Swipe, Bäm, Slop, Swipe, KI-Affen, Tierbabys, nackte Haut und mehr Slop. Gute Inhalte müssen sich in einer Arena behaupten, die für schlechte Inhalte gebaut wurde. Es ist, als müsste ein Streichquartett auf einem Jahrmarkt gegen zwölf Presslufthämmer und einen brennenden Clown antreten. Wer kann da noch dem Quartett zuhören?

Mit KI verschärft sich diese Entwicklung noch einmal brutal, weil die Produktionskosten gegen null fallen. Früher musste auch Unsinn noch hergestellt werden. Jemand musste filmen, schneiden, schreiben, sprechen, animieren. Das kostete Zeit und erforderte Talent. Heute genügen Prompts, Vorlagen, automatisierte Stimmen, synthetische Bilder, generierte Musik, und fertig ist der Slop – und das in wenigen Sekunden. Die Maschine produziert rund um die Uhr. Sie ermüdet nicht, sie schämt sich nicht, sie hat keinen Geschmack und keinen inneren Widerstand gegen Hässlichkeit.

Die Realität droht unter KI-Slop zu verschwinden

Dadurch entsteht ein digitales Ökosystem, in dem nicht mehr der bessere Inhalt gewinnt, sondern der billigere, schnellere, massenhaft testbare. Und der Algorithmus belohnt das, was Aufmerksamkeit von Nutzern auf sich zieht. Was funktioniert, wird tausendfach variiert. Katzen mit Raketen, Babys mit Maschinengewehren, angebliche Riesenschlangen im Dschungel, gefälschte Politikerreden und künstliche Katastrophenvideos, KI-Gesichter mit traurigen Augen und erfundenen Lebensgeschichten oder Geistersichtungen.

Pro-Russian channels, including “investigative journalist” Ethan Levins, are once again spreading this deepfake video of a “Ukrainian soldier” crying after allegedly being sent to the front lines. The video is AI-made, and the soldier’s appearance is based on a Russian YouTuber. pic.twitter.com/7rCaGlElke — Vatnik Soup (@P_Kallioniemi) January 20, 2026

Noch vor wenigen Jahren konnte man viele KI-Bilder und Deepfakes relativ schnell entlarven. Falsche Finger, verschmierte Schrift, unnatürliche Bewegungen, tote Augen, Wachsfigurenhaut. Diese Phase geht zu Ende und das wahrscheinlich noch in diesem Jahr. Moderne KI-Video-Systeme erzeugen Inhalte, die immer schwerer von realem Material zu unterscheiden sind. Google und OpenAI arbeiten nicht zufällig an Wasserzeichen, C2PA-Herkunftsnachweisen und Verifikationssystemen, die KI-generierte Bilder und künftig auch andere Medien erkennbarer machen sollen. Aber selbst das lässt sich mittlerweile fälschen. Zugleich räumen diese Ansätze selbst ein, dass Metadaten verloren gehen, entfernt oder manipuliert werden können und technische Erkennung kein endgültiger Schutz ist.

Damit beginnt eine neue Epoche, nämlich die Epoche des prinzipiellen Zweifels. In wenigen Monaten werden täuschend echte KI-Videos so billig und schnell erzeugbar sein, dass nicht mehr nur ältere Medienkonsumenten auf Facebook darauf hereinfallen, sondern Journalisten, Analysten, Ermittler, Politiker und technisch versierte Nutzer permanent prüfen müssen, ob das, was sie sehen, überhaupt stattgefunden hat. Jede Tat vermeintlicher Polizeigewalt, jede Kriegsszene, jede Explosion, jede angebliche Äußerung eines Politikers, jedes intime Video, jede Straßenschlägerei, jeder Kriegsclip kann real, manipuliert, synthetisch oder eine Mischung aus allem sein.

Eine elitäre Gegenbewegung wird alte Kunst neu entdecken

Das ist die molekulare Auflösung von Wahrheit, Realität und Kohärenz. Denn Gesellschaften brauchen eine gemeinsame Wirklichkeit, selbst wenn sie über deren Deutung streiten. Früher stritt man darüber, was ein Ereignis bedeutet. Künftig wird man zuerst darüber streiten, ob es überhaupt stattgefunden hat. Ein autoritärer Staat muss dann nicht mehr jede Wahrheit unterdrücken, sondern es reicht, den Informationsraum so sehr zu verschmutzen und mit Slop zu fluten, dass Wahrheit nur noch eine Version unter vielen wirkt. Was überhaupt Realität ist, weiß bald keiner mehr.

Natürlich wird es Gegenbewegungen geben. Es wird Menschen geben, die echte Bücher, verschwommene Bilder, echte Musik und echte Kunst wieder höher schätzen, gerade weil der künstliche Brei überall ist und alles kontaminiert hat. Aber der handgeschriebene Text, das analoge Foto, der langsame Film, die nicht optimierte Stimme, der sichtbare Fehler eines echten Menschen werden weniger werden und deshalb vielleicht auch an Wert gewinnen. Aber das wird wahrscheinlich kein Massenphänomen, sondern eine kulturelle Inselbildung. Eliten werden sich digitale Hygiene leisten, ihre Kinder von Slop fernhalten, Bücherregale, Musikunterricht und Offline-Zeit wiederentdecken, während der Rest in automatisierten Feeds versinkt und in den Konsumäther verbannt wird.

Die Ironie ist, dass auch dieser Text mithilfe von KI erstellt wurde. Hätten Sie es gemerkt? Oder vielleicht wurde er es auch nicht und ist vollständig mit Menschenhand geschaffen.