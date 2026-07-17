Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Brandbriefe: Wird der AfD-Landesvorstand in Nordrhein-Westfalen entmachtet?

Brandbriefe: Wird der AfD-Landesvorstand in Nordrhein-Westfalen entmachtet?

Brandbriefe: Wird der AfD-Landesvorstand in Nordrhein-Westfalen entmachtet?

Alice Weidel (l.) und Martin Vincentz: im Machtkampf. Fotos: Picture Alliance. AfD-Machtkampf.
Alice Weidel (l.) und Martin Vincentz: im Machtkampf. Fotos: Picture Alliance. AfD-Machtkampf.
Alice Weidel (l.) und Martin Vincentz: im Machtkampf. Fotos: Picture Alliance
JF-Plus Icon Premium Brandbriefe
 

Wird der AfD-Landesvorstand in Nordrhein-Westfalen entmachtet?

Der Streit um die Aufstellung einer AfD-Liste für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen geht in die nächste Runde. Zahlreiche Dokumente, die der JF vorliegen, zeigen, wie zerrüttet das Verhältnis zwischen Bundeschefin Weidel und NRW-Landeschef Vincentz mittlerweile ist.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Alice Weidel (l.) und Martin Vincentz: im Machtkampf. Fotos: Picture Alliance
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles