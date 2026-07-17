Wird der AfD-Landesvorstand in Nordrhein-Westfalen entmachtet?

Der Streit um die Aufstellung einer AfD-Liste für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen geht in die nächste Runde. Zahlreiche Dokumente, die der JF vorliegen, zeigen, wie zerrüttet das Verhältnis zwischen Bundeschefin Weidel und NRW-Landeschef Vincentz mittlerweile ist.