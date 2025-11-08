Viel Publikumsandrang bei „Seitenwechsel“-Buchmesse

Anzeige

09:00 Uhr: Der Stand des Gerhard-Hess-Verlag wurde bereits am Vortag aufgebaut. „Unser Stand ist klein, aber fein. Zum Glück verlief der Aufbau gut“, berichtet und eine Mitarbeiterin. Alles sei „eng beieinander“. Der Verlag bietet unter anderem Übersetzungen von Alain de Benoist, einen Roman des Bruders von Benjamin Netanjahu, Iddo Netanjahu, und ganz neu, das Sachbuch „Kriegstüchtig oder postheroisch?“ von Reiner Fink, an.

Derzeit sind alle Zugänge zur Messe gut erreichbar. Die Polizei ist vor Ort und hat die Messehalle mit Gittern umsperrt ‒ nur wer ein Ticket vorzeigen kann, kommt rein. Gegendemonstranten sind hingegen noch nicht zu sehen.

8:45 Uhr: In der noch recht verwaisten Messehalle werden letzte Vorbereitungen am JF-Stand getroffen. Mit dabei: Chefredakteur Dieter Stein. Die Bibliothek des Konservatismus und das Cato-Magazin gesellen sich dazu. Wie Sie sehen können, gibt es viel zu entdecken. Kommen Sie doch einfach mal bei uns vorbei!

8:30 Uhr: JF-Redakteur Florian Werner startet übrigens mit „Die Welt von Gestern“ im Gepäck in die Berichterstattung zur Buchmesse „Seitenwechsel“ in Halle. Die 1941 abgeschlossene Autobiographie des Wiener Romanschriftstellers Stefan Zweig zeigt dem Leser das alte Europa in voller Pracht, bevor es von Revolutionen und Weltkriegen verwüstet wird. Kurz nach der Fertigstellung des Manuskripts nahm sich Zweig das Leben. Ein wunderschönes Stück Literatur mit tragischem Hintergrund. Wir lassen uns gleich erstmal vom Messetrubel aufheitern …

8:00 Uhr: Die erste Seitenwechsel-Buchmesse hat begonnen: Um die 70 Aussteller, etwa 4.000 Besucher.

Auch die JUNGE FREIHEIT ist vor Ort – am Stand C6 – und wird fortlaufend von der Veranstaltung berichten. Was passiert an unserem Stand, welche Veranstaltungen gibt es, was wird dem Besucher geboten und wie sehr stört die Antifa?

7:45 Uhr: Der Sprecher der Schriftstellervereinigung PEN Berlin, Deniz Yücel, findet die Buchmesse hingegen nur halb so schlimm. Sie solle „für niemanden ein Anlaß zur Beunruhigung sein“, sagte er der Mitteldeutschen Zeitung. Das widerspreche dem Naturell einer Buchmesse. „Unsereins hat ja der extremen Rechten immer vorgehalten, sie sollten mal ein paar Bücher lesen, anstatt nur rumzugrölen. Jetzt kann ich mich nicht darüber beschweren, wenn einige von ihnen genau dies tun. Besser Buchmesse als Menschenjagd.“

Allerdings handele es sich beim Seitenwechsel durchaus um eine „sehr rechte bis rechtsradikale Messe“, betonte der ehemalige taz– und Welt-Journalist. Zudem zeige es, daß „man am rechten Rand inzwischen eine solche Reichweite aufgebaut“ habe, daß „ man die allgemeine Öffentlichkeit nicht mehr“ brauche. Dabei sei nicht „die Messe das Problem, sondern das, was sich darin ausdrücke: „Daß wir es heute mit einer selbstbewußten, gewachsenen extremen Rechten zu tun haben, die ihre eigenen kulturellen und intellektuellen Ableger hervorgebracht hat. Und die kommen in Halle zur Buchmesse zusammen.“

Vor radikalen linken Störaktionen warnte Yücel. Diese könnten, argumentierte er, im Zweifelfall „den rechtsextremen Kreisen“ nutzen.

7:30 Uhr: Die linke Szene hat weitreichende Proteste gegen die Buchmesse angekündigt. So will etwa das „Wir“-Festival nach eigener Aussage ein „vielfältiges Programm“ gegen die Messe setzen, welches Menschen verbinde und „Haltung“ zeige. Direkt vor dem Messegelände ist eine Antifa-Kundgebung unter dem Titel „Rechte Buchmesse stoppen“ angemeldet.

Ebenso rief die linksextreme Gruppen „Antifaschistischer Zeitenwechsel“, „Solidaritätsnetzwerk“ und „Internationale Jugend“ riefen zum Protest gegen die Buchmesse auf. Einigkeit gibt es unter ihnen allerdings offenbar nicht. Da die beiden letzteren Gruppen sich eher am klassischen Real-Sozialismus orientieren, erstere Gruppe aber „autonom“ und „undogmatisch“ sein will, veröffentlichte der „Antifaschistische Zeitenwechsel“ zuvor eine Distanzierung auf Indymedia. Wird es eventuell also sogar zu Handgreiflichkeiten unter verschiedenen Linken kommen? Wir halten auf dem Laufenden!

Um die Durchführung der Buchmesse zu gewährleisten, will die Polizei mehrere Hundert Einsatzkräfte vor Ort platzieren. Damit solle „sowohl die Durchführung der Veranstaltung auf dem Messegelände als auch friedliche Versammlungsverläufe“ gewährleistet werden, erklärte die Polizeiinspektion laut Tagesspiegel. Es bestehe die Gefahr, daß die Gegendemonstranten versuchen könnten, die Zufahrtsstraßen zur Messe zu blockieren. „Für die Zeit von 09.00 bis etwa 11.00 Uhr ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Dieselstraße und auf der Leipziger Chaussee zu rechnen“, warnte die Polizei. Auch die Busverbindungen der Halleschen Verkehrs-AG könnten betroffen sein.

7:00 Uhr: Mittlerweile steht fest, wer alles auf der Seitenwechsel-Buchmesse ausstellen wird. Neben der JUNGEN FREIHEIT und der Zeitschrift Cato ist das Magazin Tichys Einblick mit einem Stand vertreten – ebenso der Radiosender Kontrafunk und der österreichische Ares-Verlag. Der Manuscriptum-Verlag und das von ihm verlegte Magazin Tumult sind anwesend.

Die Achse des Guten ist vor Ort, ebenso wie der Veranstalter – das Buchhaus und Kulturhaus Loschwitz –, welches an seinem Stand dazu einlädt, mit den Autoren in Kontakt zu treten. Der Schriftsteller und ehemalige Focus-Redakteur Michael Klonovsky präsentiert seine Werke an einem eigenen „kleinen Eckladen“. Der christliche Renovamen-Verlag schlägt auf. Beim Ahriman-Verlag gibt es psychoanalytische, historische und – ja, ganz recht – marxistische Literatur. Und wer antiquarische Bücher erwerben will, kann dies am Stand des Antiquariat Zeitenstrom tun.

Als Redner und Vortragende werden unter anderem erwartet: Gloria von Thurn und Taxis, Roger Köppel, Gerald Grosz, Jörg Bernig, David Engels, Artur Abramovych, Akexander Wendt, Hans-Georg Maaßen, Ulrich Vosgerau, Uwe Steimle und Uwe Tellkamp. Auch JF-Chefredakteur Dieter Stein wird eine Veranstaltung moderieren: Zusammen mit Social-Media-Redakteur Vadim Derksen und den Influencerinnen Lena, Iris Aschenbrenner und Anna Scherer wird es am Samstag den 8.11. um 17:15 im Raum Vier ein Podiumsgespräch geben.