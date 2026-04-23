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Sachsen-Anhalt: Schüler dürfen am Zukunftstag kein Praktikum bei der AfD machen

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Kontert in der JF die Erklärung des Bildungsministers: Ulrich Siegmund (AfD). Foto: IMAGO / Christian Schroedter
Kontert in der JF die Erklärung des Bildungsministers: Ulrich Siegmund (AfD). Foto: IMAGO / Christian Schroedter
Kontert in der JF die Erklärung des Bildungsministers: Ulrich Siegmund (AfD). Foto: IMAGO / Christian Schroedter
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Schüler dürfen am Zukunftstag kein Praktikum bei der AfD machen

In Sachsen-Anhalt wird Schülern verboten, ein Praktikum bei der AfD zu absolvieren. Während der CDU-Bildungsminister das unterstützt, spricht AfD-Fraktionschef Siegmund gegenüber der JUNGEN FREIHEIT von politischer Diskriminierung.

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