Scheinhandeln und Hypermoral: Berlin – Hauptstadt unterm Regenbogen

Berlins Bürgermeister Kai Wegner (CDU) posiert vor einigen Regenbogenfahnen und hält auch selbst eine in seiner Hand
Berlins Bürgermeister Kai Wegner (CDU) besucht das lesbisch-schwule Stadtfest. Foto: picture alliance/dpa | Christophe Gateau
Berlin – Hauptstadt unterm Regenbogen

Vor 25 Jahren beschwor Heinz Bude die „Generation Berlin“: nüchtern, weltoffen, unternehmerisch. Heute ist von dieser Vision wenig übrig. Statt Aufbruch prägen Dysfunktion, Hypermoral und identitätspolitisches Klein-Klein die Hauptstadt. Eine Abrechnung von Thorsten Hinz.

Berlins Bürgermeister Kai Wegner (CDU) besucht das lesbisch-schwule Stadtfest. Foto: picture alliance/dpa | Christophe Gateau
