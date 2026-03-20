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Mehrere Einschläge: Wie der Iran die israelische Heimatfront ins Visier nimmt

Mehrere Einschläge: Wie der Iran die israelische Heimatfront ins Visier nimmt

Mehrere Einschläge: Wie der Iran die israelische Heimatfront ins Visier nimmt

Ein beschädigtes Gebäude in Tel Aviv nach einem iranischen Angriff
Ein beschädigtes Gebäude in Tel Aviv nach einem iranischen Angriff
Zerstörte Wohnung in einem Gebäude in Tel Aviv: Immer wieder kommt es zu Einschlägen. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Maya Levin
JF-Plus Icon Premium Mehrere Einschläge
 

Wie der Iran die israelische Heimatfront ins Visier nimmt

Obwohl der Irankrieg jetzt schon eine Woche länger dauert als der letzte Waffengang mit Israel, hat der jüdische Staat bislang weniger Todesopfer zu beklagen als damals. Dennoch ist die israelische Verteidigung besonders herausgefordert – weil die Iraner auf eine bestimmte Waffe setzen.

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Zerstörte Wohnung in einem Gebäude in Tel Aviv: Immer wieder kommt es zu Einschlägen. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Maya Levin
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