Wie der Iran die israelische Heimatfront ins Visier nimmt

Zerstörte Wohnung in einem Gebäude in Tel Aviv: Immer wieder kommt es zu Einschlägen. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Maya Levin

Obwohl der Irankrieg jetzt schon eine Woche länger dauert als der letzte Waffengang mit Israel, hat der jüdische Staat bislang weniger Todesopfer zu beklagen als damals. Dennoch ist die israelische Verteidigung besonders herausgefordert – weil die Iraner auf eine bestimmte Waffe setzen.