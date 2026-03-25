Worum es beim Fall Collien Fernandes wirklich geht

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„Geschichte wiederholt sich nicht!“, hört man oft. Wer das ursprünglich so dekretiert haben soll, ist indessen nicht festzustellen; literarisch gesichert ist lediglich die Gegenthese von Karl Marx, nach der Geschichte sich schon wiederhole, nämlich „das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce“. Wie dem auch sei, seit einer Veröffentlichung im Spiegel am 19. März 2026, die dann am folgenden Tag als Spiegel-Titelgeschichte kam, auf deren Themen unter anderem die Bild-Zeitung in großem Stil einstieg, erlebt die bundesdeutsche Öffentlichkeit eine beispiellose politisch-mediale Kampagne, in deren Rahmen eine lawinenartige Berichterstattung zur Herbeiführung rechtlicher und politischer Umwälzungen genutzt wird und eine durch sensationsheischende Medienarbeit herbeigeführte Massenhysterie zu einer Art politischen Gamechanger im Sinne der Eliten werden soll.

Kommt einem das nicht irgendwie bekannt vor? Nicht nur die Nius-Redaktion, die sich in den vergangenen Tagen besonders intensiv und auch verdienstvoll um die „Dekonstruktion“ des medial-politischen Gewitters bemüht hat, fühlt sich an die seit Januar 2024 von „Correctiv“ verbreitete Legende um das „Potsdamer Treffen“ erinnert (JF erinnerte).

Und in der Tat scheinen Parallelen am Tage zu liegen: Ausgangspunkt ist ein einziger Presseartikel, der als Enthüllung verkauft wird, sich bei sorgfältigem Lesen jedoch als weithin substanzlos erweist und dessen Inhalt selbst dann, wenn die in ihm enthaltenen Insinuationen und angedeuteten Möglichkeiten alle „wahr“ wären, nach wie vor eigentlich privater Natur bliebe („Rosenkrieg“) und kaum in ein politisches „Nachrichtenmagazin“ gehören würde.

Fernandes warb schon vorher für Klarnamenpflicht

Dieser Presseartikel wird aber dann – scheinbar – zum Anlass konzertierten politischen Handelns. Sofort taucht überall die Forderung nach einer Klarnamen- und Identifikationspflicht im Internet auf sowie nach der Einführung einer Strafbarkeit von Identitätsdiebstahl und der Herstellung von „Deepfakes“ mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz. Insofern bestünden „Strafbarkeitslücken“. Die Justizministerin teilt der Öffentlichkeit sofort nach der Spiegel-Geschichte mit, sie habe einen entsprechenden Gesetzentwurf bereits seit längerem vorbereitet, dieser werde jetzt zügig umgesetzt. Der genaue Inhalt dieses Gesetzentwurfs wird bislang aber nicht offiziell bekanntgemacht, allerdings taucht er in der Presse auf, so etwa im Fachportal „LTO“.

Weiter wird bekannt, dass die Schauspielerin Collien Fernandes, offenbar die einzige Zeugin der Verdachtsberichterstattung des Spiegel, schon länger in enger Verbindung zu der Organisation „HateAid“ steht, die nach einem neueren Gerichtsurteil als grüne Vorfeldorganisation bezeichnet werden darf und die seit Jahren für die Verengung der Meinungsfreiheit im Internet, für die Klarnamenpflicht, Meldestellen und die Ausweitung der juristischen Verfolgbarkeit kontroverser oder oppositioneller Äußerungen im Internet und in sozialen Netzwerken eintritt.

Einige Tage vor der Spiegel-Titelgeschichte hatte die „Kronzeugin“ in einer Talkshow im WDR die Klarnamenpflicht gefordert und dies mit der Behauptung verbunden, eine Klarnamenpflicht hätte das ihr – angeblich – zugefügte Unrecht zuverlässig verhindert. Diese These ist indessen abstrus, geht es doch bei den von der „Kronzeugin“ behaupteten oder angedeuteten Vorgängen offenbar eher um das Problem des „Identitätsdiebstahls“ im Internet, der einerseits bereits verboten ist, andererseits durch eine Klarnamenpflicht gerade nicht bekämpft werden könnte, da der vermeintliche Klarname ja eben „gestohlen“ wird.

Welche Rolle spielte denn nun Ulmen?

Und was ist mit der strafrechtlichen Bekämpfung von „Deepfakes“, deren Notwendigkeit durch die Veröffentlichung im Spiegel und die flankierende Berichterstattung in der Bild-Zeitung nun offenbar geworden sei? Hierzu muss man näher auf die eigentlichen Inhalte der Spiegel-Berichterstattung eingehen, was technisch nicht ganz einfach und zivilrechtlich nie völlig risikolos ist. Zahlreiche deutsche Medienkonsumenten und Zeitungsleser unterliegen vermutlich dieser Tage dem Eindruck, der Spiegel habe enthüllt, dass der Unterhaltungskünstler Christian Ulmen mit Hilfe der Deepfake-Methdode, also der glaubhaften „Verlebendigung“ von Fotos oder Filmen, pornographische Aufnahmen oder Filme von seiner damaligen Frau, eben Collien Fernandes, hergestellt und diese dann Dritten zur Verfügung gestellt habe, wobei er die eigene Urheberschaft seiner Frau vortäuschte.

Unpopuläre Meinung Der Ulmen Fernandes Fall wird zum medialen Manöver, zur Durchsetzung der Klarnamenpflicht.

Schon jetzt zeigt sich, wie er zur Sensibilisierung der Bevölkerung instrumentalisiert wird.

Und die gute Collien ist natürlich auf Regierungslinie. Stellt sich nur… pic.twitter.com/Dn3fdWGfUR — Theresa Finn 🇩🇪 (@Theresa_Finn_) March 20, 2026

Nun wird aber diese Möglichkeit – Ulmen könnte selbst Deepfakes hergestellt haben – im Spiegel-Artikel gerade ausgeschlossen. Nicht ausgeschlossen wird, dass er von Dritten hergestellte Deepfakes entsprechend verwendet haben könnte; behauptet wird dies freilich vom Spiegel so nicht. Gegenstand der Spiegel-Verdachtsberichterstattung ist letztlich, dass Collien Fernandes zu der Überzeugung gekommen sei, ihr früherer Mann habe pornographische Aufnahmen, die – warum auch immer – so beschaffen gewesen seien, dass der Betrachter habe glauben können oder müssen, sie selbst, also Collien Fernandes, werde hier gezeigt, dritten Personen zugänglich gemacht, und dies vermeintlich in ihrem Namen. Der Spiegel zeigt zwei Pornobilder, die im Internet kursieren sollen (ohne zu behaupten, diese seien von Ulmen erstellt oder verbreitet worden); diese sind allerdings so verfremdet, dass der Leser selbst nicht beurteilen kann, ob er das Gezeigte als pornographisch bewertet oder ob die agierende Person ihn an Collien Fernandes erinnert.

Am Abend nach dem Erscheinen der Spiegel-Printaufnahme war das Thema dann „Aufmacher“ in „Tagesschau“ wie auch in den „Tagesthemen“. Bereits in der Tagesschau wurde die Relevanz von pornographischen Deepfakes in den Mittelpunkt gerückt und über große Opferzahlen spekuliert – obwohl dieser Umstand im Spiegel gerade nicht im Vordergrund gestanden hatte, sondern einen Nebenaspekt im Sinne einer Möglichkeit bildete. Fragt man danach, ob es „Strafbarkeitslücken“ gibt – wie in Reaktion auf den Spiegel-Artikel zunächst vielfach und schnellschüssig behauptet worden war –, so ist die Antwort:

Es gibt keine Strafbarkeitslücke

Identitätsdiebstahl, also zum Beispiel das fälschliche Agieren als vermeintlicher Anbieter pornographischen Materials, ist schon jetzt verboten und auch strafbar, beispielsweise als Verleumdung. Bestehen entsprechende Verdachtsmomente, können schon jetzt die Staatsanwaltschaft wie auch der Betroffene vom Internetprovider oder Netzwerkbetreiber Auskünfte darüber verlangen, wer hier gehandelt hat. Insofern besteht auch eine „Klarnamenpflicht“, nur ist der Name eben nicht für jeden ohne weiteres einsehbar. Parallele etwa: Jeder Grundstückseigentümer steht mit seinem richtigen Namen im Grundbuch, das jeder, wenn ein entsprechendes rechtliches Interesse besteht, auch einsehen kann; kein Grundstückseigentümer ist jedoch verpflichtet, seinen Namen auf ein großes Schild im Vorgarten zu schreiben, damit auch Spaziergänger jederzeit über den Namen des Grundstückseigentümers unterrichtet würden. Denn der bloße Spaziergänger hat kein geschütztes rechtliches Interesse an dieser Information.

Was die Herstellung von „Deepfakes“ angeht, wurde teils darauf verwiesen, dass § 201a Strafgesetzbuch nur die unbefugte Verbreitung echter Bildaufnahmen unter Strafe stellt, nicht aber das Herstellen von Deepfakes. Dabei wird dann aber übersehen, dass durch die Verbreitung echt wirkender, scheinbar fotografischer Aufnahmen, die den Eindruck erwecken müssen, die gezeigte Person habe sich wirklich in der dargestellten Weise verhalten, der Tatbestand der Verleumdung (§ 187 StGB) erfüllt sein kann. Jedenfalls dann, wenn der Betrachter die Darstellung für authentisch hält, wenn es also nicht erkennbar eine Satire ist, was typisch für sogenannte Internet-Memes ist. Es gibt also in Wahrheit keine Strafbarkeitslücke.

Warum nun also das politische Bestreben, einen neuen § 201b StGB zu schaffen, in dem es einigermaßen wolkig heißt: „Wer einer dritten Person einen mittels eines Computerprogramms erstellten oder veränderten Inhalt, der den Anschein erweckt, ein tatsächliches Geschehen in Bezug auf eine andere Person wiederzugeben, und der geeignet ist, dem Ansehen dieser Person erheblich zu schaden, unbefugt zugänglich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft“?

Erinnerungen an Fall Bendels werden wach

Problematisch ist daran nicht nur, dass schon die Weitergabe einer entsprechenden Fotomontage an eine einzelne andere Person genügen würde, eine Veröffentlichung also gar nicht nötig wäre. Noch viel problematischer ist das Abstellen auf die bloße „Anscheinserweckung“, womit eben nicht zwingend gesagt wird, dass – im Sinne des Verleumdungstatbestandes – wider besseres Wissen eine „unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet“ werden müsse, was eben zum Beispiel erkennbare Satire vom Tatbestand ausschließt. Es genügt ja nun das Verbreiten eines „Anscheins“. Und so hat man den einigermaßen beunruhigenden Eindruck, dass der vermeintliche Fall „Ulmen/Fernandes“ eher eine Reprise des Falles David Bendels sein könnte beziehungsweise der Versuch, kritische und satirische Internet-Memes strafbar werden zu lassen, hinter einer boulevardesken Sex-Klamotte um nachrangige Serienprominente versteckt wird.

David Bendels wurde bekanntlich wegen des Faeser-Memes, das ohne weiteres als Satire zu erkennen war – skandalöserweise erst in der Berufungsinstanz! –, vom Vorwurf der Politikerverleumdung (hier kommt dann noch der verfassungswidrige § 188 StGB hinzu!) freigesprochen:

Ob er nach der Einführung des nun geplanten § 201b StGB nicht doch eine Straftat begangen hätte, wäre zumindest fraglich.

Kampagne soll Meinungsäußerung zum Risiko machen

Nichts anderes – nämlich, dass ohne konkreten Anlass eine gravierende Einschränkung der Meinungsfreiheit geplant wird – gilt für die „Klarnamenpflicht“ beziehungsweise die mögliche Einführung eines Identitätsnachweises im Internet beziehungsweise in sozialen Netzwerken. Nach bisheriger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes wie des Bundesverfassungsgerichts, dass Meinungsäußerungen jederzeit auch anonym erfolgen können, schon deswegen, weil sie bei „Klarnamenpflicht“ oft ausbleiben würden (was Juristen „chilling effects“ nennen).

Niemand, der eine Kneipe aufsucht oder ein Fußballstadion, klebt sich ein Schild mit seinem Namen und seiner ladungsfähigen Adresse auf den Rücken, nur für den Fall, dass jemand ihn wegen irgendwelcher Äußerungen später verklagen will. Und auch die Teilnahme an einer Demonstration setzt nicht voraus, dass man vorher Name, Anschrift und Lichtbild hinterlegt, um die spätere Verfolgung zu erleichtern.

Bei der Forderung nach der „Klarnamenpflicht“ geht es immer um das Anliegen, das Marie-Agnes Strack-Zimmermann schon mit ihrer Frage gegenüber einem Gegendemonstranten bei einer Wahlkampfkundgebung 2024 in Ravensburg erhob: „Wo arbeiten Sie denn? Weiß Ihr Chef, was Sie hier machen?“

Die orchestriert wirkende Kampagne, in deren Rahmen Spiegel, Bild, die grüne Vorfeldorganisation „HateAid“ und die SPD-Bundesjustizministerin Hubig offenbar aufgrund vorheriger Absprachen miteinander Doppelpass spielen, hat das Ziel, die Kritik von Politikern im Internet und in sozialen Netzwerken künftig zum unkalkulierbaren Risiko zu machen. Die Sinisierung („Chinesifizierung“) Deutschlands schreitet weiter voran.