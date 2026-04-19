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TV-Kritik: Wie Böhmermann den „Fall Fernandes“ für sein Mobbing verwendet

TV-Kritik: Wie Böhmermann den „Fall Fernandes“ für sein Mobbing verwendet

TV-Kritik: Wie Böhmermann den „Fall Fernandes“ für sein Mobbing verwendet

TV-Moderator Jan Böhmermann guckt säuerlich und faltet seine Hände zur Raute
TV-Moderator Jan Böhmermann guckt säuerlich und faltet seine Hände zur Raute
TV-Moderator Jan Böhmermann hetzt gegen die Unschuldsvermutung. Foto: Screenshot (ZDF)
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Wie Böhmermann den „Fall Fernandes“ für sein Mobbing verwendet

Abgehalftertes Thema, neue Empörung: Jan Böhmermann macht den Fall Fernandes erneut zur Hauptsache – mit flachen Gags und politischen Botschaften.

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TV-Moderator Jan Böhmermann hetzt gegen die Unschuldsvermutung. Foto: Screenshot (ZDF)
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