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Diskurstheorie: Habermas, Fernandes und die Herrschaft des Verdachts

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Ein Protest gegen „digitale Gewalt“ im Fall der Schauspielerin Collien Fernandes: Instrument der Politik. Jürgen Habermas sprach von "Arkanpolitik". (Themenbild)
Ein Protest gegen „digitale Gewalt“ im Fall der Schauspielerin Collien Fernandes: Instrument der Politik. Jürgen Habermas sprach von "Arkanpolitik". (Themenbild)
Ein Protest gegen „digitale Gewalt“ im Fall der Schauspielerin Collien Fernandes: Instrument der Politik. Foto: picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS | Sebastian Derix
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Habermas, Fernandes und die Herrschaft des Verdachts

Schuldig, selbst wenn die Unschuld bewiesen wird: Die Debatte um die Vorwürfe gegen Christian Ulmen nimmt totalitäre Züge an. Ausgerechnet Jürgen Habermas hilft, sie zu entlarven. Ein Essay von Thorsten Hinz.

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Ein Protest gegen „digitale Gewalt“ im Fall der Schauspielerin Collien Fernandes: Instrument der Politik. Foto: picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS | Sebastian Derix
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