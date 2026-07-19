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VW-Krise spitzt sich zu: Geburtsort des Diesels fällt mehrheitlich an US-Finanzinvestor

VW-Krise spitzt sich zu: Geburtsort des Diesels fällt mehrheitlich an US-Finanzinvestor

VW-Krise spitzt sich zu: Geburtsort des Diesels fällt mehrheitlich an US-Finanzinvestor

Zwei Arbeiter montieren von einer Hebebühne aus den Schriftzug „Everllence" an einer Fassade. Der Motorenhersteller MAN Energy Solutions SE tritt künftig unter dem neuen Namen am Markt auf. VW musste die meisten seiner Anteile an dem Unternehmen verkaufen. Diesel ist immer noch gefragt, aber auch Wasserstoff steht hoch im Kurs.
Zwei Arbeiter montieren von einer Hebebühne aus den Schriftzug „Everllence" an einer Fassade. Der Motorenhersteller MAN Energy Solutions SE tritt künftig unter dem neuen Namen am Markt auf. VW musste die meisten seiner Anteile an dem Unternehmen verkaufen. Diesel ist immer noch gefragt, aber auch Wasserstoff steht hoch im Kurs.
Arbeiter hängen das „Everllence“-Schild von einer Fassade ab: VW verkaufte Mehrheit seiner Anteile an dem inzwischen umbenannten Unternehmen. Foto: picture alliance/dpa | Stefan Puchner
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Geburtsort des Diesels fällt mehrheitlich an US-Finanzinvestor

Volkswagen trennt sich von 51 Prozent seiner Anteile am Augsburger Industrie- und Wasserstoffkonzern – und gibt damit Kontrolle über eine strategisch bedeutsame Technologiesparte ab. Für Deutschland – das Geburtsland des Diesels – ist das fatal.

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Arbeiter hängen das „Everllence“-Schild von einer Fassade ab: VW verkaufte Mehrheit seiner Anteile an dem inzwischen umbenannten Unternehmen. Foto: picture alliance/dpa | Stefan Puchner
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