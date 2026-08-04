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„Degrowth“-Ideologie: Die Illusion vom Ende des Wachstums

„Degrowth“-Ideologie: Die Illusion vom Ende des Wachstums

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Das Bild ist KI-generiert und zeigt eine Familie, die darunter leidet, dass es kein wirtschaftliches Wachstum mehr gibt.
Das Bild ist KI-generiert und zeigt eine Familie, die darunter leidet, dass es kein wirtschaftliches Wachstum mehr gibt.
Eine Familie leidet unter „Degrowth“-Politik: Wachstumsfeindliche Ideologie gefährdet volkswirtschaftlichen Wohlstand. Bild: KI (Symbolbild)
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Die Illusion vom Ende des Wachstums

Antikapitalistische Denkschulen und die Ökobewegung sind eng verwoben. Wachstum gilt dort als schädlich für die Umwelt. Die „Degrowth“-Idee ist weit in den linken Mainstream vorgedrungen – und sie ist brandgefährlich. Eine Analyse von Michael Wiesberg.

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Eine Familie leidet unter „Degrowth“-Politik: Wachstumsfeindliche Ideologie gefährdet volkswirtschaftlichen Wohlstand. Bild: KI (Symbolbild)
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