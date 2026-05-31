Wie stark ist Kubicki nach seiner Wahl?

Ganz so reibungslos ist Wolfgang Kubicki doch nicht neuer FDP-Chef geworden. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr

Der neue FDP-Chef Kubicki steht vor einer Herkulesaufgabe: der Rettung seiner Partei. Ob deren Mitglieder ihm folgen werden, ist nach der Kampfabstimmungsattacke von Strack-Zimmermann ungewiss. Ein Kommentar von Benedikt Rueß.