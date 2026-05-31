Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Anja Arndt, AfD
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Neue FDP-Führung: Wie stark ist Kubicki nach seiner Wahl?

Neue FDP-Führung: Wie stark ist Kubicki nach seiner Wahl?

Neue FDP-Führung: Wie stark ist Kubicki nach seiner Wahl?

Ganz so reibungslos ist Wolfgang Kubicki doch nicht neuer FDP-Chef geworden.
Ganz so reibungslos ist Wolfgang Kubicki doch nicht neuer FDP-Chef geworden.
Ganz so reibungslos ist Wolfgang Kubicki doch nicht neuer FDP-Chef geworden. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
JF-Plus Icon Premium Neue FDP-Führung
 

Wie stark ist Kubicki nach seiner Wahl?

Der neue FDP-Chef Kubicki steht vor einer Herkulesaufgabe: der Rettung seiner Partei. Ob deren Mitglieder ihm folgen werden, ist nach der Kampfabstimmungsattacke von Strack-Zimmermann ungewiss. Ein Kommentar von Benedikt Rueß.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Ganz so reibungslos ist Wolfgang Kubicki doch nicht neuer FDP-Chef geworden. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles