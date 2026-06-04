Diese Rekordsumme zahlt Deutschland wirklich an die UN

Johann allein in New York: Außenminister Wadephul nach der Abstimmungsniederlage für den UN-Sicherheitsrat. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Nach dem Debakel um den Sitz im Sicherheitsrat geraten die hohen Beiträge an die UN in die Kritik. Die JF hat die tatsächlichen Zahlen recherchiert: Deutschland überweist das 30-fache seines Pflichtbeitrages. Wohin dieses Geld wirklich geht.