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Gesundheitspolitik: Wenn Familien für bankrotte Krankenkassen blechen sollen

Gesundheitspolitik: Wenn Familien für bankrotte Krankenkassen blechen sollen

Gesundheitspolitik: Wenn Familien für bankrotte Krankenkassen blechen sollen

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU): Nennt ihren Krankenkassenkahlschlag „gelebte Frauenpolitik“. (Themenbild)
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU): Nennt ihren Krankenkassenkahlschlag „gelebte Frauenpolitik“. (Themenbild)
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU): Nennt ihren Krankenkassenkahlschlag „gelebte Frauenpolitik“. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow
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Wenn Familien für bankrotte Krankenkassen blechen sollen

Millionen könnten ihre Familienversicherung verlieren – weil die Krankenkassen immer mehr für Bürgergeldempfänger und Asylbewerber zahlen müssen. Gesundheitsministerin Warken verhöhnt mit ihren Plänen die Bürger. Ein Kommentar von Paul Rosen.

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Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU): Nennt ihren Krankenkassenkahlschlag „gelebte Frauenpolitik“. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow
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