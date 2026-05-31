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Vertraue keiner Maschine: KI kann Muster erkennen – aber nicht verstehen

Vertraue keiner Maschine: KI kann Muster erkennen – aber nicht verstehen

Vertraue keiner Maschine: KI kann Muster erkennen – aber nicht verstehen

Der Kopf eines Humanoiden ist im Profil zu sehen – Symbolbild für KI
Der Kopf eines Humanoiden ist im Profil zu sehen – Symbolbild für KI
Kopf eines Humanoiden. Foto: IMAGO / Panthermedia
JF-Plus Icon Premium Vertraue keiner Maschine
 

KI kann Muster erkennen – aber nicht verstehen

Hunderte Milliarden Dollar fließen in den KI-Boom – und dennoch könnte die große Wette des Silicon Valley scheitern. Die Urteilskraft des Menschen kann die Technik nicht ersetzen.

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